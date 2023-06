Sébastien BEAUCHOUX

Je suis analyste dans le domaine des mutuelles d'assurances depuis 2007. J'ai une bonne connaissance des contextes Maaf et Macif.



J'ai également développé des compétences significatives dans le domaine des ressources humaines, plus précisément dans l'analyse et la prévention des risques professionnels (1 an) ainsi que la gestion des temps et des activités (5 ans).



Mes compétences :

MAGICDRAW

SQL

ADABAS

PACBASE

QC

NATURAL

DB2

Développement

RDz

Informatique

Gestion de temps

COBOL