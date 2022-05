Sébastien LAGARDE

Mes principales compétences sont :



- Méthodes - Qualité

Utilisation d’outils LEAN MANUFACTURING tels que le TRS, KAIZEN, TPM, 5S, …

Mise en place de standards d’usinage : définition d’un standard outils coupants, recherche de conditions de coupe optimales (notamment grâce à des tests de couples outil-matière et de sonnage de broches), optimisation de la gestion du stock outils coupants.

Administration ERP pour la partie méthodes : définition du cahier des charges initial, mise en place des méthodes de travail, déploiement du logiciel au sein du service, gestion de la traçabilité produit.

Gestion du processus d’industrialisation dans le cadre des certifications EN 9100, ISO 9001, ISO 14001 et ISO 13485.

Sensibilisation des équipes à la politique environnementale de l’entreprise.





- Recherche et développement

Gestion de projet : animation d’équipe projet, définition des actions et suivi de l’avancement, reporting des décisions de l’équipe à la Direction.

Certifications ISO 9001 et ISO 13485 : Maintien des certifications pour la partie conception de projets divers et dispositifs médicaux (marquage CE).

- Informatiques

Utilisation bureautique de base : Word, Excel, Powerpoint, Project.

Développement informatique : Access, Crystal Report, VBA.

ERP : Hélios.

Conception et fabrication : CATIA V4 et V5, TOPSOLID/CAM.





- Langues étrangères

Anglais : Niveau pratique moyen (parlé et écrit).

Allemand : Niveau scolaire.



