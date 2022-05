Sébastien LAGARDE

Doté d'une solide formation scientifique, impliquant de la rigueur dans le cadre de démarches expérimentales, et d'une formation en sciences humaines, assurant la méthodologie dans l'analyse cognitive des processus développementaux et de la psychologie de l'apprentissage, je peux optimiser l'application des connaissances en psychologie et en neurosciences sur les méthodes d'apprentissage ou de rééducation.

Par ailleurs, étant sensible aux nouvelles technologies apportant un support complémentaire (multimédia) ou unique (E-learning) dans le cadre d'un apprentissage, j'ai développé des connaissances et une pratique dans la "formation assistée par ordinateur".

Ces compétences réunies me permettent d'initier des projets d'aide à l'apprentissage, utilisant et adaptant des méthodes innovantes et s'appuyant sur les fruits de la recherche en psychologie cognitive, de vérifier un développement ergonomique des situations interactives et enfin d'évaluer le bénéfice apporté par ces méthodes.



Mes compétences :

Ergonomie

Neurosciences

Internet

E-Learning

Neurosciences appliquées à l'éducation