Sébastien LAGARDE

Formateur sur Adobe Photoshop, Illustrator, InDesign et Webdesign depuis 2007, j'ai assuré la formation de journaux d'actualités et service de presse comme la Provence, Accents (Conseil Général des Bouches-du-Rhône), l'Age de faire, ou en entreprise comme Mirion Technologie, Compagnie de Provence, Pavillon Noir / Ballet Preljocaj, ...



Également Graphiste et Webdesigner depuis 2003, j'ai pu acquérir une solide expérience pour réaliser tout type de supports de communication.



Ma pédagogie s'adapte à tous les niveaux : j'ai été professeur d'infographie en milieu scolaire (CAP, Bac pro et BTS communication), formateur pour le cursus de professionnalisation (IM), également Jury au ministère chargé de l'emploi pour la VALidation Certification Emploi (Infographie Metteur en page Webdesign)



