Sébastien BOISSIER

Ingénieur d'étude pendant 8 ans pour diverses SSII, j'ai occupé divers postes dans le développement, le fonctionnel, la qualification ou bien le poste de chef de projet.



J'ai quitté la France pendant 6 ans pour une nouvelle expérience et devenir instructeur de plongée dans un environnement international.



Aujourd'hui de retour en France et après un projet d'expatriation avorté, je recherche une nouvelle opportunité professionnelle où je pourrais mettre à disposition toutes mes compétences et expériences diverses.



Je recherche plus particulièrement des postes dans le support logiciel voire la qualification, mais reste ouvert à toute opportunité intéressante (sauf système de vente pyramidal), pour peu qu'elle ait lieu dans un cadre intéressant et enrichissant.