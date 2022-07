Sébastien BOIX

COMPETENCES



COMMERCIAL

Identification des besoins et définition d’une stratégie d’achat en rapport avec le cahier des charges et le budget

Négociation et fidélisation des fournisseurs

Collaboration avec les services de production

Contrôle et optimisation de l’ensemble du processus achat jusqu’à la livraison



TECHNIQUE

Connaissance des produits

Respect des politiques de l’entreprise et procédures

Evaluation de la qualité des prestations fournisseurs.

Développement d’outils informatiques



MANAGEMENT

Encadrement et organisation rationnelle du travail d’une équipe

Travail sur la motivation et la cohésion des équipes.

Analyse et prise en compte des compétences pour la répartition des activités.



Mes compétences :

Achats

Approvisionnement

Achat

BTP

Logistique

Gestion de projet

Acheteur

Industrie

Négociation

Acheteur industriel

Management

Sourcing

Supply chain

SAP

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Access