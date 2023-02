Sébastien CANU

PERISCOPE : VOUS FAIRE EMERGER PAR LA TRANSFORMATION DE VOS MARQUES ET LE MARKETING DU CONTEXTE



Dans un monde où réel et virtuel se conjuguent, nous comprenons les codes génétiques et visuels des marques. En associant des stratèges et des designers issus du off-line à des experts du digital nous créons des marques capables d’émerger et de se transformer par le design digital.

Face à la saturation des messages nous avons développé des compétences et des technologies permettant la maîtrise du contexte marketing grâce à la data. Nous avons su faire de la météo une opportunité en inventant le météo-marketing.

Nous sommes Periscope, la première agence globale née du digital.



MERCI !

• Automobile/Automotive : Michelin. Kleber. BFGoodrich. Honda. Volkswagen

• Transport : Effia. SMTC - Le tram. Airbus. XL Airways France.

• Agriculture: Limagrain. Kulker. Iseki. Unisylva. Vilmorin.

• Industrie/Industry : Wavin. Ursa uralita. Schneider Electric.

• Finance/Financial : Credit Agricole. Caisse d'Epargne. Credit Mutuel. Dorval AM (Natixis). Scor. Mirova (Natixis).

• Retail : Extra. Domial. Euromaster. Toys'R'Us‎. Fnac

• E-Retail : Glisshop.com. Café Coton. San Marina.

• Home : Esprit de Thiers. Zodiac Poolcare. Demeco. Henkel. Groupe Seb

• Santé/Health : laboratoires Thea. Sanofi.

• Resort : Ace Hotel. Leo Resto. Cap'vacances. Relais et Chateaux. AccorHotels

• Caritatif/Charity : Amnesty international. Médecins sans frontières. Pasteur. SPA. Fondation de France.

• Media : Groupe Centre France

• OLAAAAAAAA!: ASM Rugby Top14 Pro team





LES MOTS DE GERARD CARON (Président fondateur de Carré Noir, pionnier du design-marketing)

"Designer digital passionnément engagé pour les marques et leurs langages, Sébastien cultive une approche pragmatique de leur développement. Expert reconnu aux avant-postes du design digital, il accompagne avec justesse et succès la transformation digitale des marques."



Mes compétences :

Brand creation

Brand Architecture

Brand creative strategy and management

Design consultancy

• Strategic Design

Prospective design

Advertising

Digital design

Space and retail design

Digital activation