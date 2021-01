Sébastien CARPENTIER

Précédemment technicien chimiste au sein de laboratoires industriels, j'ai décidé de me reconvertir dans le secteur du bâtiment en suivant une formation de technicien économiste de la construction par l'intermédiaire de GRETA. J'ai depuis effectué des missions dans une entreprise générale de bâtiment et dans une entreprise spécialisée en plâtrerie.

Je suis ouvert à toutes propositions que ce soit dans la maîtrise d'ouvrage, la maîtrise d’œuvre ou en entreprise.

Je suis enthousiaste à l'idée d'intégrer un établissement où je pourrai évoluer et exercer le métier d’économiste de la construction. Pour finir je préciserais que mon diplôme de chimiste spécialisé en génie chimique serait un plus pour des dossiers de construction de bâtiments industriels ainsi que dans le désamiantage.



Mes compétences :

Economie de la construction

Logiciel microsoft office

Réponse aux appels d'offres

Consultation d'entreprises

Réalisation de métrés en TCE

Completer bordereau des prix

Economie de la contruction

Permis de construire

Déclaration préalable avant travaux

Élaboration du mémoire technique

Multi Devis , ,PDF VIEWER

PPSPS et DICT

Logiciel logitram