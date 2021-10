Sébastien COUTURIER

Né à Aubusson dans la Creuse (23), je suis marié et j'ai un fils et une fille.



Après une dizaines d'année dans l'industrialisation de connecteur automobile (injection plastique, découpe à suivre et assemblage : série entre 100 kp/an et 30Mp/an) chez Connecteur Cinch (puis Molex)



J'ai ensuite passé quelques années dans un bureau d'étude en mécatronique en tant que chef de projet pour le développement d'une nouvelle gamme de machine pour l'industrie médicale, et de divers produits pour les secteurs aéronautique et industriel (capteur de turbidité pour le traitement des eau, lecteur de bus CAN pour les flottes de véhicules, radar de recul pour avion ...)



Je travail aujourd'hui dans un bureau d'étude produit pour Continental à Toulouse.



J'ai beaucoup pratiqué l'athlétisme en compétition. Je pratique encore quelques sports en loisir.





Mes compétences :

Gestion de projet

Mécatronique

Industrialisation

Injection plastique