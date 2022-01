Sebastien DEFORTESCU

Développement logiciel :

 Réalisation de POC

 Relation client à différents niveaux (Analyse du besoin, réunions d‘architecture, Corrections d’anomalies, support)

 Rédaction de conceptions techniques détaillées

 Expertise technique :

 Choix d'architecture et des technologies pour la mise en place de nouvelles applications

 Revue de code et optimisation des performances des traitements

 Construction de livrables documentés.

 Team-leading :

 Assistance et support technique aux équipes de développement (rédaction de guides, de manifestes best practice …), suivi et encadrement jusqu'à 6 développeurs en mode agile

 Installation de plateformes de développement et d ’intégration continue (PIC).

 Construire des stratégies de Tests unitaires et d’intégration automatisés orientés TDD & BDD.

 Architecture Projet et technique SI :

 Construire des architecture Techniques et logicielles au sein d’un SI complexe, avec les contraintes de coût et d’hébergement, en respect des règles RSSI, et en cohérence avec une politique d'urbanisation globale.

 Faire évoluer des architectures actuelles d’un SI complexe afin de mutualiser et rationaliser des échanges d'informations entre briques hétérogènes et distantes.

 Placer de nouveaux systèmes dans de nouvelles trajectoires d'urbanisation, en passant par des étapes transitoires, tout en garantissant le respect des SLA.

 Accompagner les équipes MOA/MOE sur des projets depuis l’étude jusqu’à la mise en production.

 Assurer avec les CP MOA/MOE le pilotage des actions techniques, la gestion du planning et la mise en œuvre des projets.

 Architecture Technique et stratégique SI:

 Participer à la définition de nouvelles zones d’usages logiciels afin d’alimenter le catalogue produit/frameworks SNCF et définir les nouvelles préconisations à faire respecter dans les comités d’architecture opérationnels.



Mes compétences :

Rigueur

Autonomie

Conscience professionnelle

Java EE

Spring

JavaScript

Symfony2

AngularJS

Hibernate