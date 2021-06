Sébastien DEMION

Depuis 2010 :

ARTHUS-BERTRAND

Responsable Cadeaux d'affaires & Accessoires Luxe

Gestion & Animation de l'équipe commerciale maison, responsabilité de la gamme Objets de Communication, reporting Direction du Groupe, zone France et export,



2007 - 2009 :

ARTHUS-BERTRAND

Chef de marché Revendeurs

Animation d'un réseau de revendeurs de décorations civiles et militaires, médailles, insignes,

zone France,



2005 - 2006 :

PICHARD-BALME (groupe Arthus-Bertrand)

Chef de marché Sociétés

Animation commerciale et administration des ventes (6 commerciaux + 3 assistantes)

Vente BtoB d'objets de communication et cadeaux d'affaires



1999 - 2005 :

PICHARD-BALME (groupe Arthus-Bertrand)

Responsable commercial Armées pour Pichard-Balme, puis l'ensemble du groupe (vente objets de comm. et attributs d'uniformes)



1992 - 1999 :

BALME (Saumur, France)

Animation équipe commerciale sur le marché Armées France et export (vente objets de comm. et attributs d'uniformes, insignes, brevets, ...)



1991 :

9ème DIVISION D'INFANTERIE DE MARINE (Nantes, France)

Officier communication au cabinet du Général (protocole, accueil de délégations, rédaction revue interne, revue de presse, ...)



1990 :

HALUCO (Blijswijk, Pays-Bas)

Commercial en charge de clients grossistes majoritairement français (Approvisionnement en fruits et légumes)



Mes compétences :

Business

Communication

Evénementiel

Moto

Néerlandais