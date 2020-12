Sébastien FAUCHEUX

Après une formation d'ingénieur physicien généraliste avec une spécialisation dans l'ingénierie et les sciences physiques du vivant, j'ai mené une thèse en automatique. Elle m'a permis d'approfondir la modélisation du réflexe vestibulo-oculaire humain grâce à la mise au point d'un test clinique instrumenté et d'une méthode novatrice d'identification paramétrique.



Après un passage dans le domaine de la mesure environnementale où j'ai mis au point un système-expert de suivi de tours aéroréfrigérantes, j'ai orientée ma carrière vers le domaine des transport.



Dans l'aéronautique, j'ai développé des logiciels au sol de validation de données GPS, de calibration de balises aéroportuaires et de préparation de mission balistiques. J'ai également participé au développement du logiciel embarqué de pilotage d'un drone paramoteur.



Actuellement je travaille dans le ferroviaire, à la mise en forme déportée de données embarquées pour un train automatique.



J'ai toujours privilégié dans mon parcours les expériences me permettant de prendre en main des domaines concrets et nécessitant l'appréhension de connaissances nouvelles. Dans cette optique je reste toujours ouvert à un éventuel changement de domaine d'activité, le domaine médical notamment m'attire toujours beaucoup.



Dans les prochaines années, je compte me diriger vers la direction de projets. J'y vois la possibilité de cotoyer des domaines et des personnes d'horizons plus variés ainsi que des problèmes techniques plus vastes.



Mes compétences :

SQL

JavaScript