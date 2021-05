Sébastien FONTUGNE

Actuellement ingénieur Systèmes et Infrastructures spécialisé Virtualisation.



Mes 2 plus grands atouts sont mon expérience et ma polyvalence. Longtemps Administrateur Systèmes dans un service informatique interne, j'ai pu apprendre les rouages et la culture d'une grande entreprise internationale tout en emmagasinant une grande expérience.



J'ai ensuite pris le risque de me lancer comme Ingénieur Systèmes nomade dans une société de service afin de consolider cette expérience et surtout voir une autre facette de mon métier.



Enfin, depuis 1 an j'ai mixé toutes ces expériences en devenant Ingénieur Systèmes polyvalent aux services managés afin d'apporter mon expertise VMware mais aussi VEEAM, Active Directory, Linux ou TSM à de multiples client hébergés en interne.



- Actuellement Ingénieur Systèmes & Infrastructures aux Services Managés chez DFI

- Spécialisé dans la virtualisation VMware (vSphere, vCloud Director...) et dans les solutions de Backup VEEAM. Maîtrise de Windows, Linux, AD, Stockage... Grande expérience en gestion de projets.

- Certifié ITIL Foundation

- Excellent niveau d'Anglais (TOEIC : 890)



Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Linux

Virtualisation

Administration Système

Stockage

Veeam

VMware ESX

Virtualisation ESXi / HyperV

Storage Area Network

Microsoft Windows 2003 Server

VMware

Lotus Notes/Domino

IBM Hardware

Network Appliance

Microsoft Windows NT > Microsoft Windows NT 4.x

Microsoft Windows NT

Microsoft Windows 2000 Professional

Microsoft Windows

Microsoft Exchange 2003

ITIL

Active Directory 2003

Active Directory

Windows Server NT4

Wi-Fi

WINS

Veritas Backup Exec

TCP/IP

Symantec

SQL

Microsoft Windows XP Professional

Microsoft Windows XP

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Outlook

Microsoft Internet Information Server

Microsoft Exchange Server

Microsoft Exchange 2010

Microsoft Exchange 2007

MOT Testing

LAN/WAN > WAN

LAN/WAN > VLAN

LAN/WAN > LAN

FTP

Dynamic Host Control protocol

Domain Name Server Protocol

Dell Server Hardware

DFS

Citrix XenApp

Citrix Winframe

Cisco Switches/Routers

CA ArcServe