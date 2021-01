Sebastien FRANCOIS

« Les deux choses les plus importantes n’apparaissent pas au bilan de l’entreprise : sa réputation et ses Hommes ».



J’ai fait de cette phrase d’Henry Ford mon leitmotiv tout au long de ma carrière, afin de travailler au développement du capital Humain des entreprises qui m’ont fait confiance et pour lesquelles j’ai œuvré. Fort d’une expérience enrichissante de près de 20 ans à des postes de Direction des Ressources Humaines dans différents secteurs d’activité (Parfumerie sélective, luxe, immobilier, banque & assurance, centre d’appels, secteur institutionnel, téléphonie, pétrochimie, conseils RH), je suis actuellement DRH Groupe pour Servyr, groupe d'assurance, de santé et de prévoyance.



Je suis également le Président de Valeurs et Sens RH, cabinet de conseil RH & formation.



