En 2002, TeamRH est fondé par Julie-Isabelle BINON et se concentre sur le recrutement de personnel administratif bilingue anglais.



En 2004, TeamRH offre à ses clients de nouveaux services au travers le recrutement de professionnels intervenant dans les métiers de la comptabilité ou du support informatique.



En 2006, fort de son implantation dans le monde juridique, TeamRH se positionne sur les postes de collaborateurs et d’associés en cabinet d’avocats d’affaires.



En 2007, TeamRH s’agrandit et déménage dans de nouveaux locaux près de l’Opéra.



En 2008, TeamRH structure son activité de recrutement en 3 pôles :



Département Juridique & Fiscal

- Avocats de toute spécialité et de tout niveau d'expérience

- Juristes, Responsables juridiques



Département Comptabilité & Informatique

- Comptables Fournisseur/Client

- Responsables facturation

- Responsables paye

- Helpdesk niveau I, II et III

- PMO



Département Administratif & Assistanat Bilingue

- DAF, Office managers

- Knowledge managers

- Traducteurs, Documentalistes

- Assistantes juridiques, Assistantes RH, Assistantes de Direction

- Secrétaires/Assistantes bilingues anglais

- Réceptionnistes, Standardistes





Aujourd’hui, les plus principaux acteurs juridiques du marché et les directions de grandes entreprises internationales nous témoignent de leur confiance en nous associant au recrutement de leurs collaborateurs.



