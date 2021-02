Sébastien GARNIER

15 ans d’expériences sur les ERP dont PeopleSoft et SAP (10 ans) dans des contextes francophones ou internationales

Interventions sur plusieurs domaines fonctionnels HR, CRM, FI, CO, MM, SD

Expertise technique Java /J2EE, Web Services, SAP ABAP (Webdynpro, objet, Idoc, RFC ...), SAP Portal, SAP PI

Polyvalence dans les rôles : supports aux utilisateurs (niveau 2, 3), conception générale et détaillée, expertise technique, suivi et planifications de projets, encadrement d’équipe





Mes compétences :

Java

SAP EP

WebDynpro

SAP