Sébastien GUICHERD

- Dynamics AX expert technique sur la partie Développement et insfrastructure / architecture

- Plus de 12 ans d'expérience autour de l'implémentation de l'ERP Dynamics AX

- Connaissances fonctionnelles transverses autour de l'ERP Dynamics AX (Finance, Trade & Logisitics ...)



Microsoft Certified IT Professional : Developer for Microsoft Dynamics AX

Certifications : Development Introduction in Dynamics AX 2009 / 2012, MorphX Solution development in Dynamics AX 2009, Installation & configuration in Dynamics AX 2009 / 2012.





Spécialités :

SQL Server 2008/2012 administration de bases de données,

Dynamics AX architecture / infrastructure,

Dynamics AX développement sur toutes les versions,

Reporting et analyse (SSRS, SSAS),

Développements de verticaux,

Architecture applicative,

Optimisation des performances

Migration AX 2012



Langues parlées : Français, anglais



Mes compétences :

Dynamics AX

SSRS

Architecture logicielle

Team Foundation Server

Sql server 2008