Sebastien GUILBAULT

En charge des relations auprès des entreprises du territoire pour le MEDEF Vienne de 2010 à fin 2016, je me suis efforcé de créer du lien, de véhiculer la bonne information et de recueillir les attentes du terrain.

Mon expérience de gérant d'entreprise, ayant connu une fin chaotique, me permet en tout état de cause de comprendre les problématiques du dirigeant, les contraintes auxquelles il est exposé. Il est alors de mon ressort de lui proposer l'outil ou le contact pertinent, dans le souci de venir en appui de son activité.

Je souhaite aujourd'hui m'ouvrir à d'autres horizons et défis professionnels, dans une optique de développement économique du territoire.



Mes compétences :

Gestion de projet