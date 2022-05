Sebastien GUILLEMARD

Sébastien Guillemard est le seul artisan pâtissier, Maître chocolatier à la flèche. Il est le spécialiste du chocolat et offre une large sélection sous toutes ses formes de pâtisseries, chocolats, glaces, macarons et viennoiseries.

Il fabrique avec son équipe de passionés toutes la sélection proposée en boutique.

Quelques spécialités en chocolat ou pâtisserie se rapportent à la ville telle que le chocolat le Prytanéen ou bien les Fiches, ou encore les Gourmandises d'Henri.

Les pâtisseries sont régulièrement renouvelées et offrent des saveurs, des textures , des formes pour tous les gourmets et gourmands.



Mes compétences :

Ateliers culinaires