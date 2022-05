Sebastien GUILLET

SG Production est né en 2011 lors d’un évènement culturel de la fusion

théâtrale cinématographique « La Mégère Apprivoisée » de William

Shakespeare (Eure et Loir).



SG Production est sollicité très vite pour des courts métrages et des

films professionnels.

SG Production évolue et devient SGP Prod EVOLUTION.

Depuis de nombreux projets cinématographiques sont réalisés avec

succès.



publicité pour les restaurants Le Rescator et Au Petit Creux

film pour élections syndicales Léo Pharma avec la CFDT

film institutionnel pour le groupe CGP Formation



Entre autre…



Grâce à notre expertise et à notre savoir-faire, nous conduisons ensemble

votre projet depuis sa phase de construction à sa finalisation.



Mes compétences :

Ponctualité et flexibilité

Autodidact

Marketing opérationnel

Gérer des situations conflictuelles

Gestion des compétences

Dinamyque

Fidélisation client

Responsable

Planning

Assistant de direction