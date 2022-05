Sebastien GUILLOUX

Bonjour et bienvenue sur mon profil,



Ma carrière de technicien de maintenance a commencé par une solide formation de terrain afin d'apprendre le métier de la maintenance de centrales à bétons chez Lafarge. Après 4 ans d’apprentissage j'ai obtenu un CAP ‘’Maintenance des carrières et matériaux’’ puis un ‘’CAP Électrotechnique’’. Ensuite j’ai parcouru pendant 6 ans la Bretagne et la Normandie en solo à effectuer des dépannages, des améliorations de process et le suivi des travaux neuf des sites BCB Lafarge.



En 2003, chez Weber et Broutin puis Saint Gobain Weber France, J’ai eu une évolution régulière entre 2003 et 2010 dans mon poste de technicien de maintenance.



Depuis 2010 des missions d’intégration de matériels neuf dans le process de fabrication me sont confiées régulièrement. Mes projet me contraint de rédiger un cahier des charges informatique industriel pour notre sous-traitant maintenance, de faire une analyse fonctionnelle, de gérer un budget, faire des appels d'offre, de créer ou développer un programme automate, d’effectuer la mise en service, la réception du chantier et les mises à jour.



Après avoir obtenu mon Baccalauréat Professionnel Maintenance des équipements industriels en 2012, j’y ai gagné en crédibilité. Depuis 2015, j'ai obtenu un BTS maintenance Industrielle. Je confirme mon niveau de technicien et mon envie d’évoluer.



Mes compétences :

Technicien de maintenance

Analyse de données

Réactivité

Créativité

Rigueur

Gestion de projet, suivi de chantier