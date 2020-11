Sébastien GULLUNI

*Composition de musique à l’image pour des courts et moyens métrages. Identités sonores pour les médias visuels. Créations sonores pour des projets culturels contemporains.



*Formateur dans différents centres de formation. Je propose une formation sur Komplete (Native Instruments) dont le but est de donner aux participants les outils théoriques et pratiques nécessaires pour la création de sons personnels.



*Enseignant intervenant en traitement audio pour le master « Musique, Parcours Acousmatique et Arts Sonores », Université Paris 12:

Dans ce cours, je présente aux élèves un état de l’art exhaustif des différents traitements audio. Je cherche également à leur transmettre des connaissances de base sur le fonctionnement des traitements pour leur donner envie d’aller plus loin et de créer leurs propres outils.



*Chargé de recherches au Groupe de Recherches Musicales de l’INA:

Recherche et développement d’un système interactif permettant d’identifier les objets sonores d’une pièce musicale. Les expériences réalisées dans ce travail reposent principalement sur le répertoire des musiques électroacoustiques qui sortent du cadre conventionnel des sons à hauteur déterminée pour l’étendre au domaine du sonore. Ce travail de thèse met en évidence l’intérêt du couplage de méthodes de classification et d’« Active Learning » pour l’analyse les musiques électroacoustiques. Publication de plusieurs articles pour des conférences internationales et réalisation du système en Matlab.



*Stage d’analyse et développement dans la société Ultimate Sound Bank:

Conception et implémentation d’oscillateurs de type analogique pour le sampler Logiciel « Mach Five 2 » de la société MOTU. Analyse et prototypage d’une solution basée sur la technique de « Band Limited Impulse Train ». Environnement : LINUX, intégration dans Mach Five 2 de la solution sous Visual C++.



Spécialités : création musicale et sonore, traitement du signal audio et synthèse sonore.

Audio software: Logic, Live, Cubase, Pro Tools, Reaktor et divers logiciels modulaires.

Laguages informatiques: Matlab, C, C++, Java.

Langues: Français, Anglais, Japonais



Mes compétences :

Logiciels Audio

Logic pro

MAO

Audio

Musique

Informatique

Traitement du Signal