Sebastien GUY

Bonjour,



Diplômé d'une Licence Professionnelle option Aromatique Alimentaire à l'ISIPCA en 2010, j'ai par la suite passé 16 mois en Angleterre chez Kraft Foods en tant que technicien recherche et développement dans la catégorie chocolat. Je souhaite à présent travailler en France dans le domaine de l'agroalimentaire.



Mes quelques années d'expérience pendant lesquelles j'ai pu travailler dans différentes entreprises à divers postes m'ont confortées dans mon choix de vouloir poursuivre ma carrière dans la recherche et le développement produit.



Pendant ces 16 mois passés au sein de Kraft dans la section recherche et développement, j'ai pu approfondir mes connaissances du chocolat et du café principalement mais j'ai également renforcé ma persévérance dans le travail à accomplir sur le long terme ainsi que mon esprit d'équipe pour mener à bien les projets tout en respectant les délais demandés.

Le travail et la communication entre les différentes équipes reparties sur différents sites furent une de mes principales occupations afin de récolter les informations nécessaires pour mon projet principal de synthèse bibliographique.



Afin d'établir un contact je reste entièrement disponible pour toutes informations ou tout rendez-vous que vous voudriez bien m'accorder.



Cordialement,



Mes compétences :

Mac OSX

Lightroom

Siemens R&D Suite

Lotus Note

Microsoft office