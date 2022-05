Sebastien GUYON

Manager operationnel, responsable d'exploitation d'un cycle combiné composé d'une turbine a combustion de 11 Mw électrique, alimenté en gaz de décharge, couplé a un récupérateur de chaleur 40 Bars 430 c° et d'une turbine vapeur développant 5 Mw électrique.

Conduite et maintenance des turbines et des chaudières, renouvellement de la filtration du biogaz et astreinte niveau 2 sur moteurs gaz fonctionnant au gaz de décharge également.

Gestion P2, P3 et P6, gestion d'une équipe de 10 technicien posté, contrôle réglementaires, devis et suivi de travaux. Responsable de la maintenance préventive et curative.



Mes compétences :

biogaz

combustion

Électrique

gaz

Méthanisation

Turbine

Turbine à gaz

Vapeur