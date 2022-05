Sebastien HANRIOT

Ingénieur diplômé d’une grande école française, avec un cursus de formation complémentaire aux USA, je possède une grande expérience de la gestion de projet industriel dans les secteurs de l’Energie, l’Oil&gas , l’Aluminium et le Nucléaire. Au cours de mes treize années d’expérience professionnelle j’ai dirigé plusieurs projets, de la conception jusqu’à la mise en route, d’usines ou d’équipements spéciaux à l’international (Chine, Europe, Canada).

Mes missions :

Animer une équipe projet multidisciplinaire, Gérer les impositions contractuelles et développer la relation Client, Définir de la stratégie projet et de l’organisation générale du projet, Anticiper les opportunités et les risques projet, Optimiser la performance financière, Promouvoir les valeurs de l’entreprise.



Mes compétences :

Sais diriger une équipe et développer les conditions du succès.

Sais communiquer et structurer un message

Sais travailler dans un environnement stressant, sur des sujets complexes à forts enjeux.

Maîtrise les outils de gestion de projet.

Bonne maîtrise de l’anglais.



Mes qualités

Leadership, Ouvert d’esprit, Résistant au stress, Méthodique et rigoureux, Sens de l’analyse et de l’anticipation, Bonne capacité à prioriser



Gestion de projet

Management