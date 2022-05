Sébastien HARDONNIERE

J'ai grandi dans le milieu du commerce automobile. A 18 ans je me suis lancé dans des études de droit où j'ai obtenu une licence en 2010. Parallèlement à ces études je travaillais à McDonald's en tant qu'équipier polyvalent. A la fin de ma licence j'ai pris du temps pour peaufiner mon projet professionnel et je suis passé manager. Deux ans plus tard j'ai intégré l'Escra pour me former au commerce automobile. Je suis sorti major de la promotion 2013 et ai depuis intégré le groupe Clara automobiles.



Mes compétences :

Commerce Automobile

Management