Sébastien Haule a rejoint l'UMR8504 Géographie-cités en octobre 2014 sur un poste d'Ingénieur d'Études en "traitement, analyse et représentation de l'information spatiale". Historien de formation, il a développé des compétences en traitement et analyse de données à références spatiales, avec une connaissance particulière des données à caractère historique (cartes anciennes, photographies aériennes).



Mes compétences :

Recherche

Cartographie

Histoire

Sciences humaines et sociales