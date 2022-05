Sébastien HIDEUX

Anciennement développeur chez NotreFamille.com (BAYARD PRESSE), je travaille désormais en Freelance en développement Web NodeJS, et MVC ASP.NET. Ainsi que sur les technologies mobiles telles que Java Android, Cordova



Diplômé du GEII à l'IUT d'Annecy, j'ai souhaité par la suite m'orienter dans le développement .NET. J'ai ensuite acquis une licence en alternance : CQP DNT (Développeur Nouvelles Technologies) afin d'étudier les technologies .NET, dont ASP.NET avancé, ainsi que de nouveaux FrameWorks liés au développement Web à l'Institut F2I à Paris Vincennes.



Suite à l'obtention de ma licence (Bac+3), j'ai travaillé au sein d'équipes de développement chez Kingsway Group (comprend 12 sociétés aujourd'hui). Puis pour la société NotreFamille.com, qui a ensuite été racheté par le groupe Bayard Presse (1M de visiteurs uniques, 10k visites par jour en moyenne).



Du haut de mes 4 ans d'expérience, Je travaille désormais à mon compte en tant que spécialiste Web ASP.NET MVC et Android/iOS. J'ai participé au lancement de l'application Iden en France, Mitch (avec campagne publicitaire métro), et également sur divers projets Web



Mes compétences :

Asp.net

CSS3

Html5

JQuery & JQuery UI

Visual Studio 2010

Sql server 2008

JQuery Mobile

SQL

JAVA

Android natif

JavaScript/Ajax

Team Foundation Server

C#

MVC

Node.js

JavaScript

Sails JS

Express JS

Total JS

Microsoft .NET

Visual Basic .Net