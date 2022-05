Sébastien HOOREMAN

Diplômé de l'Eslsca, option marketing en 1996, j'ai tout d'abord suivi la voie des agences de com, pour ensuite me retrouver chef de produit dans l'univers des télecoms pendant 3 ans



10 ans d'experience dans la création et le management d'évenements ; 3 ans d'expérience au poste de chef de produits



J'ai retrouvé la voie agence depuis fin 2003 ou je travaille essentiellement b2b.



Contactez-moi que nous échangions nos contacts et nos expériences....



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Marketing