Sébastien HOTTIN

Spécialisé dans les infrastructures Systèmes Windows Active Directory et CITRIX, après quelques années dans le secteur du conseil, passant des environnements de production purs aux études d’architecture, je me suis orienté plus particulièrement vers les infrastructures d’accès et de mise à disposition applicatives mutualisées et virtualisées.



Alliant les technologies de virtualisation (VMware, Hyper-V) et de mutualisation (CITRIX), je privilégie pour le moment les environnements de production nécessitant réactivité et souplesse pour de hautes disponibilités de rendu de service, dans le respect des SLAs, tout en travaillant sur de nouvelles plateformes en étude et avance de phase (XenApp 7.5 sous Windows 2012 R2, Xen Desktop, ...)



Mes compétences :

Citrix XenApp

Microsoft Windows Server

Windows PowerShell

Citrix

Administration Windows 2008

Active Directory

NetScaler

XenDesktop 7.5

XenApp 7.5

VMware ESX