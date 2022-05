Sébastien HOZANNE

Bonjour,



Fort de mes expériences réalisées ainsi que mes compétences en constantes évolutions je possède une connaissance avancées des systèmes informatisés orientés vers le point de vente : du système d'encaissement et de paiement jusque les systèmes de comptages clients.



Fort d'une volonté de veille technologique, je peux vous accompagner sur tous vos évolutions tant sur les systèmes existants que sur les nouvelles technologies comme le check-out ou le pré-encaissement.



Pour vous accompagner, je met à votre disposition toutes mes compétences : conseil sur les systèmes du point de vente, gestion de projets (de la phase d'étude à la mise en production & déploiement) ainsi que de la gestion de recette applicative et fonctionnelle.



Pour toutes demandes, n'hésitez par à me contacter..



Mes compétences :

Encaissement

Gestion de projets

Monétique

Recette fonctionnelle

Retail

Système d'information

Oracle

Gestion de projet

Conseil