Rigueur, détermination et créativité, peuvent être des adjectifs me définissant. En effet, lors d'un projet, je suis à l'écoute de mon équipe et de mon client et je peux m'adapter aux critiques et aux demandes de ceux-ci. L'entraide et l'échange sont pour moi des points importants pour la bonne entente et organisation de l'équipe.



Mes compétences :

Bureautique : Pack Office

Informatique : Sketch-Up, Revit, ATTIC+, Ecoplanni