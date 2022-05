Sebastien HUGUES

Après plus de quinze ans passés dans le service IT (coté client et fournisseur), j'ai créé et développé une structure à taille humaine avec un modèle de croissance maitrisée.

Proximité vis à vis des clients et des collaborateurs, expertise et professionnalisme sont des valeurs de référence que j'essaie de partager au quotidien au travers de missions liées au pilotage de projets informatiques.

N'hésitez pas à me contacter pour échanger sur le sujet ...



Mes compétences :

Direction générale