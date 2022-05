Sébastien HUYGHE

STS est le spécialiste de la gestion des temps et de la paie des entreprises ou services de transport depuis 15 ans.



Interlocuteur unique et global, STS couvre l’ensemble des besoins de la gestion sociale des entreprises de transport routier, depuis la collecte des données disques ou chrono tachygraphe numérique jusqu’au reporting social et à la gestion préventive des infractions, en passant par le traitement et l’analyse des données sociales et la paie transport.



La société STS a choisi d’orienter une de ses actions principales vers les optimisations et allègements de charges, afin de mieux répondre aux besoins de ses 500 clients, et notamment ceux pour lesquels elle assure la gestion complète de la paie et des données sociales.



Intégrée au groupe RAS, spécialiste de la gestion des Ressources Humaines pour les métiers du transport, présent sur l’ensemble du territoire national (72 agences), STS propose une expertise de la gestion sociale transport associée à une grande réactivité.



STS a mis en place un important partenariat avec TRED UNION, principale groupement de transport en France.



Pour en savoir plus :

-Array

-Array



Mes compétences :

Gestion paie

Archivage

Audit et conseil

Gestion des temps

Gestion des temps et paies

Allègement des charges

Analyse et archivage données sociales

Formation paie et transport