Sebastien ISAIA

Voir exemples de réalisation sur mon portfolio :



Vingt années en freelance et plusieurs centaines de projets m'ont apporté l’expérience pour répondre rapidement à votre demande et vous proposer le design, l’animation (html5, flash, motion), ou le développement qui conviendra le mieux à vos besoins.



Installé à montpellier, je travaille principalement avec des agences et j’ai développé un réseau national de partenaires freelances qui m’épaulent pour des besoins spécifiques et complémentaires (illustrations, bases de données & développement...).



Compétences principales :

After Effects, After Effects, Photoshop, Illustrator, Storyline, Dreamweaver,

développement web (html5/CSS/JS) ...



Compétences annexes :

Montage vidéo et son, photographie, formation.



J'assure en parallèle de mon activité de création des formations (en centres, écoles ou entreprises) autour de la conception web : After Effects, Animate, Photoshop, Illustrator.



Divers organismes m'ont recruté pour leurs missions : PLB consultant, Cyn Communication, K2 Formation, Crea Image, Greta, e-media, IP Formation, Eliance, Autograf, TMP à Paris, VLC3 Formation à Lille, Drim Technologie et Cna Cefag à Montpellier, et le Creufop de Perpignan. Chargé de cours en licence Infocom (creation graphique et intégration html) au département ITIC de l'université Montpellier III.