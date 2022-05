Sébastien JALLON

Management Opérationnel :

- Expérience de direction opérationnelle de plusieurs sites industriels

- Responsabilité P&L, RH, relations Institutionnels et relations clients

- Gestions de projets internationaux



Gestion et développement d'entreprises :

- proposition et mise en œuvre de stratégies d'entreprise (Santé-Sécurité, Social, juridique et fiscal)

- R&D - Innovation : développement de produits