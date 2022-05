Homme jeune, dynamique et percutant. Le relationnel et ma persévérance font partis de mes caractéristiques. Mon côté compétiteur, mon obstination et mon empathie font de moi un atout considérable pour toute entreprise ayant de l'ambition. Je m'épanouie dans les beaux challenges. Rigueur, mobilité, adaptation,réactivité et curiosité intellectuelle dessinent ma personnalité.