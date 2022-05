Manager engagé et autonome.

Exigence et Bienveillance dans la mise en place des plans d'actions stratégique.

Dans la performance durable mais surtout dans la détection et la promotion de jeunes et futurs talents.

Faire grandir les Hommes et les Systèmes dans l'écosystème évolutif du marché de l'Habitat.





Mes compétences :

Gestion des ressources humaines

Management d'équipe

Créateur de performances

Centre de profit et business unit