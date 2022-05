Sébastien JOHNER

Sur des sites d’entreposage logistique et locaux administratifs



Etre le référent régional technique pour assister les six Directeurs dans leur mission d’amélioration des performances de leur site (4 sites, 210 000m² d’entrepôts et 10 000m² de bureaux) et de leurs 1500 collaborateurs



Améliorer les environnements de travail en réhabilitant totalement les espaces cloisonnés en bureaux paysagés et en fédérant tous les occupants ; à date : 5500m², 300 collaborateurs, et 60 espaces partagés (réunions, pause, repas, sieste, sport). Endosser les rôles de Maitre d’ouvrage, d’Agenceur d’intérieur et de Maître d’œuvre



Garantir la disponibilité de tous les outils et bâtiments, ainsi que la sécurité des biens et des personnes, en pilotant les missions du service et en participant activement aux CHSCT



Anticiper les différents besoins d’équipements et prestations pour les sites : la GTC, le nettoyage des locaux, le gardiennage, la vidéoprotection, l’éclairage led



Détenir les indicateurs clés sur les coûts de fonctionnement de l’entreprise et donc sur les économies à réaliser ; construire,

expliquer et garantir les budgets en recherchant le meilleur rapport qualité prix



Déployer une GMAO unique pour créer une cohésion technique multi sites Mulhouse (68), Saint-Vit (25), Saint-Just (01), Rumilly

(74)



Mes compétences :

Technique

Maintenance

Sécurité

Services généraux

CHSCT