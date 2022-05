Sébastien JOUANNE

Développement d'applications Web C# .Net (WebSite ASP.Net et MVC, WebService SOAP - REST...)

Développement d'applications C# .Net (WPF, WCF, Service Windows)

Développement de rapports Reporting Services

Utilisation de SQL 2008/2012 (requêtage, package SSIS)

Interfaçage SAP/.Net via SAP Connector et Modules Fonctions - .Net/SAP via WebServices.

Développement de Site MVC

En télé-travail depuis Août 2016.



Mes compétences :

ASP.NET

JavaScript

Web

Microsoft .NET

JQuery

SQL

PHP

C#

ASP

Informatique