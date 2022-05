Sébastien JOUSSET

Mon expérience est centrée sur le management d'équipes techniques (Production, Etudes, Méthodes, prototype,affaires spéciales) la création et l'organisation de services.



Dans ce cadre, je définis et je gère mon budget, et je fais mon reporting auprès de la Direction Générale. Je définis et mets en place mes investissements.



Je suis expert dans le domaine du ressort et de la pièce en fil d'acier et autre nuance

J'accompagne les équipes commerciales, dans les projets importants et/ou nécessitant une expertise technique.



Ce que j'aime c'est faire bouger les lignes et permettre à mes collaborateurs d'évoluer, tout en respectant ce qu'ils sont sur le plan humain.



Sur un plan plus personnel,je suis une personne dynamique et créative. Personne étant eternellement "insatisfait", je remet incessamment en question mes différentes décisions pour permettre de tirer le meilleur partie de chaques idées proposées, sans pour autant ne pas avoir confiance en moi!!!

Je suis quelqu'un qui aime le terrain, j'apprécie de voir concrètement les choix préalablement définis sur "papier".

Ayant un Trés bon relationnel, sachant gérer les différents caractères et donc de probables "conflits".

Aime le travail d'équipe, l'expérience de chaque personnes est à prendre en compte pour permettre de trouver les solutions les mieux adaptées.

Personne dynamique et impliqué dans son travail, ne regardant pas à quelle heure se lève et se couche le soleil !!!



Mes compétences :

Motivation

Persévérant

Logiques et réalisables pour soi et pour les

Personne de Confiance

Gestion de projet

Gestion de la production

Solidworks

Microsoft Word

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

ERP SILOG

ISO IATF

Norme ISO 9001