Sebastien JUNG

Véritable spécialiste de la vente B to B, j'ai construit mon expérience dans des entreprises diverses mais ayant toujours la qualité de service au coeur de leur démarche.



La diversité des entreprises qui m'ont employé illustre parfaitement ma capacité d'adaptation :

- Chronopost, grande entreprise française très orientée client

- bestofmicro.com, véritable start-up

- GE, groupe américain à forte identité et culture du résultat exacerbée

- Verspieren, groupe familial et 1er courtier indépendant du marché français



Mon expérience chez GE, plus longue, m'a permis de m'épanouir au travers de différents postes commerciaux et de me former au management d'équipe (8 collaborateurs).



Après 2 ans passés chez Verspieren où j'ai notamment mis en place un programme d'assurance auto pour la captive LLD d'un constructeur français, je reviens à la LLD et rejoins ING Car Lease en tant que Directeur des Ventes, juste avant son rachat par Alphabet, filiale du BMW Group.



Mes compétences :

développement commercial

location longue durée

manager commercial

Fleet management