Sébastien KECH

Au sein de l'équipe Corporate digital de Veolia, je travaille sur la conception et le suivi du développement de nouveaux produits numériques pour les applications B2B et B2C. Je m'occupe en particulier des solutions dataviz & analytics liées à la production et à la distribution d'eau potable pour construire des systèmes d'aide à la décision efficaces pour les opérateurs.



Je travaille également sur l'industrialisation de logiciels prototypes construits lors de mon précédent poste dans la filiale R&D de Veolia.

Fort de mon expérience dans les domaines des services à l'environnement, de la métrologie, de la modélisation, du traitement des données, de l'hydrologie, de l'hydrogéologie et de la géophysique, je travaille actuellement sur de nouvelles solutions numériques pour la gestion de l'eau.



Mes compétences :

Géologie

Hydrogéologie

Ressources en Eau

Géophysique

Eau potable

Sciences de la Terre

Énergies renouvelables

Développement durable

Eau

Géothermie

Environnement

Géologue