Sebastien KOUYOUMDJIAN

De formation financière, j’ai acquis au travers de mes différents postes et fonctions une expérience forte en contrôle de gestion.

Mes connaissances comptables, mon esprit d’analyse et ma capacité à résoudre les difficultés m’ont permis de mener à bien les tâches qui m’ont été confiées.

Mon sens du relationnel et ma capacité à manager une équipe sont aussi les atouts nécessaires pour assurer le bon fonctionnement d’un service tout en respectant les délais et impératifs liés à cette fonction





Mes compétences :

Visual Basic for Applications

Sage Accounting Software

SQL

SAP MM

SAP FI

SAP CO

Oracle Discoverer 2000

Oracle

Microsoft Word

Microsoft Excel

Microsoft Access

Essbase

SAP AM

Hyperion Financial Management