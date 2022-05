Sébastien KRAMER

- PME spécialisées dans l'impression, le façonnage de PLV, de signalétique, merchandising et supports de communication

- Déploiement de signalétique dans un réseau de magasin à l'échelle nationale

- Gestion de flux de commande personnalisé, informatisé et automatisé



> Plus de 20M€ de CA consolidé

> Plus de 100 collaborateurs

> 3 sites de production sur plus de 17000m2



Mes compétences :

Développement stratégique

Entrepreneuriat

Commercial & business developpement

E-commerce

Ingénierie financière

Impression grand format

PLV, ILV

Signalétique

Merchandising