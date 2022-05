Sébastien LABBÉ

La société Biocénose possède 2 pôles d'activités qui sont :

- Les énergies Renouvelables

- L'expertise Carbone



Nous proposons une offre globale en énergies renouvelables. Nous sommes capables de nous positionner à chaque étape de votre projet. Nous participons au développement de votre projet, à son ingénierie, à sa mise en œuvre et enfin à son suivi pour vous proposer une solution clé en main et sur mesure. L’intégration complète et verticale de nos prestations vous permet de sécuriser votre projet.



Nous sommes expert Bilan Carbone depuis 2011 et licencié par l'ADEME. Nous sommes en mesure de réaliser des BEGES ou Bilan Carbone pour tout type d'organisme.



Notre site :







