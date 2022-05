Sébastien LABBÉ

Je suis actuellement à Villejuif (94), je recherche un poste en comptabilité :



8 années de professionnalisation en comptabilité et gestion des entreprises ; 11 ans d'expériences professionnelles en PME-PMI me permettent de comptabiliser quotidiennement de la création de comptes tiers jusqu'à la justification des comptes au bilan annuel et, d’établir les déclarations au Trésor Public.



Relations Internes et Externes ; Relances Tiers ; Polyvalence administrative et informatique ; Prise en charge collaborateur (Jeune diplômé, Stagiaire en apprentissage).



Je recherche donc un poste afin de m'épanouir en même temps que l'entreprise m'accueillant.



Je reste intéressé par un changement de cap en tant que technicien en informatique et/ou, un complément de compétence en tant que gestion RH.



Je suis un professionnel autonome qui aime la satisfaction d'un travail validé.



Au besoin pour toute demande, je vous adresse un CV et une LM.



Mes compétences :

Comptable

Informatique

Administratif PME