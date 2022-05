Une expertise dans l'accompagnement de profils Cadre et Non-Cadre leur permettant de maintenir leur employabilité et de sécuriser leurs parcours professionnels.

Double expertise dans le domaine du Recrutement et du Développement RH dans divers environnements professionnels.



Mes compétences :

Recrutement

Formation

Administration du personnel

Informatique

Gestion des carrières

Ressources humaines

GPEC

Gestion de projet

Test de personnalité