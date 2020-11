Qudsiya ABDUL WAHEED

Contribuer au développement de l’entreprise, en alliant sa stratégie à une politique RH ambitieuse et performante tout en permettant le bien-être et l'épanouissement du capital humain.



Je perçois la fonction Ressources Humaines comme un maillon qui interprète les objectifs stratégiques des organisations en une politique Ressources Humaines toujours plus innovante, permettant l’atteinte de ces dits objectifs.



Etroitement liées, les politiques stratégiques et RH doivent demeurer dans une relation équilibrée "gagnant-gagnant".



C’est donc dans ce sens, que je souhaite contribuer activement à une Fonction Ressources Humaines qui évolue comme un réel "Human and Business Partner".



Diplômée du Master 2 RH en alternance à l'IGS, j'ai eu un parcours global en Ressources Humaines. En parallèle à ma formation, j'ai occupé différents postes qui m'ont permis de travailler dans les domaines du recrutement, de développement de la marque employeur, de la formation, de la GPEC, de la communication interne, ou encore dans la constitution du Bilan Social. En plus de ces missions, j'ai pu développer ma capacité à travailler en "gestion de projets". En effet, j'ai eu la responsabilité de divers projets RH, tels que la refonte d'une plate forme de ressources recrutement, la constitution d'un guide des règles de la communication interne, de travailler à l'évolution du métier de Conseiller Mobilité, ou encore de constituer des processus RH notamment en Formation et en GPEC.



Ces expériences m'ont permis de développer, le goût pour le travail en équipe et la gestion de projets ainsi que mes qualités d'organisation, de sens des responsabilités, ainsi que la soif d'apprendre.



Ces responsabilités dans différentes fonctions RH, mes compétences ainsi que mon niveau bilingue en Anglais (score TOEIC à fin 2012 : 940) constituent le socle incontournable quant à la réalisation de mon projet professionnel : accéder un poste de Chargée RH à court terme pour à plus ou moins long terme devenir Responsable RH en Business Unit ou en PME.



Ayant l'ambition de devenir experte dans mon métier et de toujours élargir le périmètre de mes connaissances et compétences, je suis ouverte et curieuse sur l'ensemble des domaines RH.



Mes compétences :

gpec

recrutement

communication

intérim

ressources humaines