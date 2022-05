Sébastien LAFONT

Actuellement - Responsable d'Applications Pour Endemol France :



Gestion et administration des bases de données SQL

Gestion et administration de l'ERP Navision

Gestion et administration de toutes les applications métiers d'Endemol France

Mise en production et suivi des mises à jour applicatives



-Gestion de Projets:



Rédaction des cahiers des charges

Participation aux analyses fonctionnelles

Réalisation et suivi des jeux tests

Rédaction des fiches de spécifications et de recettes

Formation des utilisateurs

Assistance sur la montée en charge

Interface MOA et MOE



Mes compétences :

Mac os x

Windows

XServe

Windows server

Linux

IOS et Android

Zimbra

VMWare

FileMaker Pro Server

Filemaker pro

Avaya CMS

Cisco Certified Network Associate security

Enterasys

Support informatique

Informatique